GONCAGÜL KONAŞ

Uyuşturucu madde bağımlılığının kronik bir hastalık olduğuna vurgu yapan Fitness Milli Takım Antrenörü Abdullah Canbulat, tedavi sürecinin sabır, destek ve uzman yardımı gerektirdiğini söyledi. Ebeveynlerin sergileyeceği tepkilerin süreci olumsuz etkileyebileceğini belirten Canbulat, güçlü aile bağlarının ise bağımlılığa karşı en önemli koruyucu faktörlerden biri olduğunu ifade etti.

“MADDE BAĞIMLILIĞI TEDAVİ EDİLEBİLİR”

Fitness Milli Takım Antrenörü Abdullah Canbulat, uyuşturucu madde bağımlılığının ciddi bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çekerek, “Uyuşturucu madde bağımlılığı tedavi edilebilir bir sağlık problemidir ancak tedavisi kolay değildir. Bağımlılık kronik bir hastalık olduğundan, insanlar sadece birkaç gün uyuşturucu madde kullanmayı bırakmakla iyileşememektedir.” dedi.

Bağımlılığın uzun vadeli bir süreç olduğuna vurgu yapan Canbulat, “Çoğu hasta, kullanmayı tamamen bırakmak ve hayatını kurtarmak için uzun süreli ve tekrarlı bir biçimde desteğe ihtiyaç duymaktadır” ifadelerini kullandı.

“EBEVEYNLERİN TEPKİLERİ SÜRECİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR”

Canbulat, ailelerin süreçte sergilediği tavırların büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:

“Ebeveynler çocuklarının madde kullanımını öğrendikleri süreçte; kabullenememe, süreci inkâr, üzüntü, şok, hayal kırıklığı, öfke, kullanıcıyı sorgulama gibi durumlar yaşayabilirler. Bu davranış ve tutumların getirdiği tepkiler süreci olumlu etkilemek yerine, daha çok olumsuz etkileyebilir ve bu tepkilerden kaçınmak gerekmektedir.”

Özellikle “Benim çocuğum asla yapmaz”, “Bu çocuk senin yüzünden böyle oldu”, “Ben seni bunun için mi yetiştirdim”, “Benim böyle çocuğum olamaz” gibi cümlelerin iyileşme sürecine katkı sağlamadığını vurgulayan Canbulat, “Öncelikle kişiyi dinlemeli ve yargılamadan anlamaya çalışmak faydalı olacaktır. Ebeveynlerin bir uzmandan destek alması süreci kolaylaştırabilir.” dedi.

“GÜÇLÜ AİLE BAĞLARI KORUYUCU FAKTÖRDÜR”

Bağımlılığın önlenmesinde koruyucu faktörlere de değinen Canbulat, “Çocuk ile gençlere uyuşturucu maddelerin zararlı etkileri ve bağımlılık konusunda yaşlarına uygun doğru bilgilendirmeler yapmak, aile sistemi içinde güçlü ve pozitif bağlar inşa etmek, ebeveynlerin çocuklarının arkadaş olduğu kişilerden haberdar olması ve açık kurallar koyulması” gerektiğini söyledi.

“İYİLEŞMEK MÜMKÜN”

Bağımlılıktan kurtulmanın mümkün olduğunu hatırlatan Canbulat, “Bağımlılık doğru tedavi ve müdahale ile iyileşebilen bir hastalıktır; ancak iyileşmenin gerçekleşmesi için çaba ve zaman