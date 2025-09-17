Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR), son dönemde bazı haberlerde iddia edilen “bütün piliç fiyatlarının 120 liraya yükseldiği” bilgisinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Dernek, süpermarketlerde bütün pilicin kilogram fiyatının 79-85 lira arasında değiştiğini belirtti.

BESD-BİR açıklamasında, Türkiye’de bütün piliç fiyatının güncel kurla kilogram başına 2 dolara denk geldiği, bu fiyatın ABD’de 3 doların üzerinde, Almanya’da ise 5,56 avroya karşılık geldiği vurgulandı.

Piliç Eti Tüketimi ve Sektörün Büyümesi

TÜİK ve ihracatçı birliklerinin verilerine göre, Türkiye’de kişi başı piliç eti tüketimi 2023’te 22,7 kilogram, 2024’te 26 kilogram, 2025’in ilk 6 ayında ise 27,5 kilograma ulaştı. Açıklamada, verilerin tüketicilerin piliç etine ilgisinin ve güveninin her yıl arttığını gösterdiği ifade edildi.

Haberlerde tavuk bonfile fiyatlarının da arttığı iddialarına değinilen açıklamada, indirim marketleri ve süpermarketlerin internet sitelerinde bonfile fiyatlarının 215 lira civarında satıldığı kaydedildi.

BESD-BİR ayrıca, TÜİK verilerine göre Ocak 2024 – Ağustos 2025 döneminde gıda enflasyonunun %59,83, piliç eti fiyat artışının ise yalnızca %14 seviyesinde gerçekleştiğini aktardı. Açıklamada, Türkiye’nin piliç eti sektörünün son 25 yılda yaptığı yatırımlarla kendi kendine yeten, ihracat yapan ve dünya ile rekabet eden bir endüstri haline geldiği, istihdam sağladığı ve bölgesel kalkınmayı desteklediği vurgulandı.

Dernek, piliç eti sektörünün yatırımlarla büyümeye devam ettiğini de sözlerine ekledi.