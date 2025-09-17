Dün akşam ekran macerasına başlayan Kıskanmak dizisi, reytinglerde dikkat çekti. Tüm Seyirciler’de 2,70 reytingle 8. sırada yer alan dizi, AB kategorisinde 3,04 reytingle 3., ABC1 grubunda ise 3,14 reytingle 4. oldu.

Aynı akşamın diğer dizileri arasında, Kral Kaybederse Tüm Seyirciler’de 2,96 reytingle 4., AB’de 2,92 reytingle 4., ABC1’de 3,65 reytingle 2. sırayı aldı.

Gözleri Kara Deniz, Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın başrollerini paylaştığı yapım, Tüm Seyirciler’de 3,49 reytingle 3., AB’de 1,17 reytingle 18., ABC1’de ise 2,49 reytingle 9. sırada yer aldı.

Mehmet Fetihler Sultanı dizisi ise Tüm Seyirciler’de 2,93 reytingle 5., AB’de 3,21 reytingle 2., ABC1’de 3,52 reytingle 3. sırayı aldı.

Özgü Namal ve Beril Pozam'dan Oyunculuk Resitali!

Yayın hayatına dün akşam başlayan Kıskanmak dizisi, Beril Pozam ve Özgü Namal'ın oyunculuklarıyla övgü topladı. Sosyalo medyada yayınlandığı andan itibaren gündemde kalan dizi, çoğu izleyicinin beğenisini topladı. Namal ve Pozam'ın oyunculukları ise çok beğenildi. Aynı gün yayınlanan dizilerle birlikte Kıskanmak'ın sürecinin nasıl ilerleyeceği ise merak konusu oldu.