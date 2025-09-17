Afyonkarahisar'da B.A.'nın çıkan tartışmada bıçakladığı 16 yaşındaki oğlu R.A.A., ağır yaralandı. Baba B.A. gözaltına alındı.

Şuhut ilçesinde dün akşam saatlerinde, B.A. ile oğlu R.A.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü; B.A., bıçakla oğlunu yaraladı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan R.A.A., Şuhut Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. R.A.A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, baba B.A.'yı gözaltına aldı.