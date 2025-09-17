Türk sinemasının iddialı yapımlarından “Bi Umut”, gerçek bir yaşam öyküsünü beyazperdeye taşıyor. Rusya’da dört kez “Kutsal Kadın” unvanına layık görülen Türk anne Gülsüm Kabadayı’nın fedakarlık, cesaret ve umut dolu hayatı, izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Film, 7 Kasım 2025 tarihinde Türkiye genelinde vizyona girecek.

Film, Türkiye’de ölümcül bir trafik kazası geçiren ve ailesi bilinmeyen genç bir Rus’un hikayesini konu alıyor. Doktorların umudunu kestiği bu genç, kendi üç otistik çocuğuna bakan Gülsüm Kabadayı tarafından evlat ediniliyor. On yılı aşkın sürede kan bağı olmadan gerçek bir aile olmanın anlamı yeniden tanımlanıyor. Bi Umut, iyiliğin, inancın ve merhametin gücünü anlatan unutulmaz bir yolculuk sunuyor.

Türk sinemasında ses getiren projelere imza atan Dijital Sanatlar, NBU ve Rumble iş birliğiyle hayata geçirilen filmin yönetmenliğini Gökhan Arı üstlenirken, senaryosu Mustafa Uslu ve Mert Dikmen tarafından kaleme alındı.

Filmin yapımcı ve senaristi Mustafa Uslu, “Bi Umut, tıpkı ‘Ayla’ gibi bir iyilik hareketini anlatan, Türk milletinin ve Türk annesinin vicdanını yansıtan etkileyici bir insanlık hikayesi. Antalya’da yaşayan Gülsüm Kabadayı’nın, felç geçiren Rus çocuğuna 10 yıl boyunca annelik yapması ve Rusya’da üst üste dört yıl kutsal anne seçilmesi bu filmin merkezinde. Bugün çocukların aç yatağa girdiği bir dünyada, ‘Bi Umut’ gibi iyilik filmleriyle iyilik rüzgarlarını başlatmak çok önemli” ifadelerini kullandı.

Filmin oyuncu kadrosunda usta ve genç isimler bir araya geliyor:

Hülya Duyar – Gülsüm Kabadayı

Arzum Onan – Fatma

Leon Kemstach

Yüsra Geyik

Hayat Van Eck

Bi Umut, 7 Kasım’dan itibaren tüm Türkiye’de vizyona girecek ve uluslararası gösterim yolculuğu için hazırlıklar devam ediyor.