ABBAS SATIR

Toplantının açış konuşmasını yapan TBMM Meclisine Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun bugüne kadar başarılı çalışmalar yaptığını, aldığı kararları ittifak halinde aldığını belirterek "Aslında bu komisyonun arkasında halk olmuştur. Eğer halk tarafından benimsemeseydi, bu komisyon toplanamazdı" dedi.

TÜRKiYE MODELi

Meclis Baskanı Numan Kurtulmuş, bugün akademisyen ve uzmanların dünyadaki çatışma örneklerini sunacaklarını, Latin Amerika'dan Asya'ya, Afrika'dan İrlanda'daki çatışmalar konusunda bilgiler vereceklerini belirterek" Bu komisyon sonunda dünyada örnek olacak Türkiye modeli yaratırsak başarıya ulaşmış olacağiz" dedi.

UZMANLAR KONUŞUYOR

Komisyonda terörizm konusunda araştırmalar yapmış akademisyenler konuştu. Komisyonda Prof. Dr. Havva Kök Arslan ve Prof.Dr. Sevtap Yokuş Veznedaroglu ve Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik, İrlanda Afrika ve Venezuella'daki çatışmalar konusunda geniş bilgi verdi.