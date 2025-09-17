Pursaklar Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Belediye, dar gelirli ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla Pursaklar Kart hesaplarına toplam 2 milyon 146 bin 500 lira ödeme yaptı.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sosyal destek programına ilişkin yaptığı açıklamada, “En büyük önceliğimiz, hiçbir hemşehrimizin mağdur olmamasıdır. Pursaklar Kart uygulamamızla vatandaşlarımıza özgürce alışveriş yapabilme imkânı sağlıyoruz. 2 milyon 146 bin 500 liralık destek ödememiz tüm ihtiyaç sahibi ailelerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Belediye, Tebessüm Çarşısı aracılığıyla pantolon, kazak, tişört, gömlek, ayakkabı gibi giyim yardımları yaparken, aynı zamanda gıda, temizlik ve kırtasiye ürünleri için de destek sağlıyor. Son ödeme kapsamında 152’si çölyak hastası olmak üzere 1.431 ailenin kartlarına para yatırıldı.

Pursaklar Belediyesi’nin düzenli olarak sürdürdüğü sosyal destek çalışmalarıyla, dar gelirli ailelerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi hedefleniyor.