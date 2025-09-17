Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail Savunma Bakanı’nın "Gazze’yi yok edeceğiz" sözlerini sert bir dille eleştirerek, "Bu açıklama hem dünyaya açık bir tehdit hem de soykırımın itirafıdır" dedi.

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Destici, İsrail ordusunun Gazze’ye başlattığı yeni kara saldırısında ilk belirlemelere göre 100’e yakın Filistinlinin hayatını kaybettiğini söyledi. Destici, 7 Ekim 2023’ten bu yana yaşamını yitirenlerin resmi rakamlara göre 65 bini, gayriresmi rakamlara göre ise 100 bini aştığını belirtti.

"Gazze’de kadın, çocuk ve yaşlıların katledildiğini görüyoruz. Sessiz kalmak zalimin yanında durmaktır. Bugün susan İslam ülkelerinin sözde liderleri, soykırımcı İsrail’in safındadır" diyen Destici, İsrail’e verilen desteği eleştirdi.

"Suriye’nin toparlanması engelleniyor"

Bölgesel gelişmelere de değinen Destici, Suriye’de yaşanan son hareketliliğin stratejik dengeleri tehdit ettiğini söyledi. Destici, Rusya’nın Şam yönetiminin çaresizliğini kendi çıkarları için kullandığını, ABD’nin ise IŞİD bahanesiyle YPG/SDG ve HTŞ’yi sahaya sürdüğünü ifade etti. İsrail’in ise saldırılarıyla Suriye’nin yeniden toparlanmasını engellediğini belirtti.

"Ortadoğu’daki bu tehlikeli tablo yalnızca Suriye’nin değil, Türkiye’nin milli güvenliğini de doğrudan hedef almaktadır" diyen Destici, bölgede yapılan dizaynın Türkiye için büyük risk taşıdığını vurguladı.

"Alevilik ve Aleviler milletimizin değeridir"

Destici, CHP’li belediyeler ve kongrelere ilişkin süren yargı süreçlerine de değinerek, eleştirilerin mezhep üzerinden yapılmasını sert bir dille kınadı. "Alevilik ve Aleviler bu milletin en önemli değerlerinden biridir. Kılıçdaroğlu’nun mezhebi üzerinden yapılan saldırılar yalnızca ona değil, tüm Alevi toplumu hedef almaktadır" ifadelerini kullandı.

"Toplumsal değerlerimizi hedef alan diziler rahatsız ediyor"

Bazı televizyon dizilerine de tepki gösteren BBP Genel Başkanı, "Türk milletinin en büyük gücü sağlam aile yapısı ve manevi değerleridir. Ancak son dönemde yayınlanan bazı diziler toplumun tüm kesimlerini rahatsız etmektedir" diye konuştu.