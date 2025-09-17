Ankara'da bacanağı Uğur Balkoca tarafından tabancayla vurularak öldürülen Jandarma Uzman Çavuş Emre Bozkurt (36), son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da jandarma uzman çavuş olarak görev yapan Emre Bozkurt, dün saat 06.30 sıralarında Sincan 29 Ekim Mahallesi'ndeki evinden çıktığı sırada, bacanağı Uğur Balkoca tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Balkoca da olay yerinin yaklaşık 500 metre ilerisinde aracının içinde aynı silahla yaşamına son verdi. Emre Bozkurt'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınları tarafından teslim alındı. Bozkurt'un Sincan Cimşit Mezarlığı Camisi'nde gerçekleştirilen cenaze törenine; ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda askeri personel katıldı. Babası Ahmet Bozkurt cenaze namazında güçlükle ayakta durdu. Cenaze namazının ardından Bozkurt'un Türk bayrağına sarılı tabutu, görevlilerin omuzlarında taşındı. Evli ve 2 çocuk babası Emre Bozkurt'un naaşı, gözyaşları arasında toprağa verildi.