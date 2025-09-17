Türk Hava Yolları (THY), İstanbul ile İspanya’nın Sevilla kenti arasında direkt uçuşlara başladı. Açılış töreni Sevilla Havalimanı’nda gerçekleştirilirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yeni hatla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, “Bugün başlayan İstanbul-Sevilla seferleri haftada 7 gün karşılıklı olarak düzenlenecek. Bu yeni hat, Sevilla’nın eşsiz güzelliklerini Türk halkıyla, Türkiye’nin zengin kültürünü ise İspanyol dostlarımızla buluşturacaktır” dedi.

Sivil havacılığın sadece ulaşım değil, aynı zamanda kültürleri bir araya getiren ve ekonomileri canlandıran bir sektör olduğunu vurgulayan Uraloğlu, THY’nin dünya genelinde gökyüzünde kurduğu köprülerle küresel bir marka haline geldiğini belirtti.

“Türkiye, dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden biri”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla Türkiye’nin havacılıkta büyük bir gelişim kaydettiğini ifade eden Uraloğlu, THY’nin Star İttifakı’nın en güçlü üyelerinden biri olduğunu söyledi. Bakan, “Hamdolsun, dünyada ulaşamadığımız nokta kalmayacak vizyonuyla hareket ediyoruz. Bugün ülkemiz, havacılıkta dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkeler arasında” diye konuştu.

İspanya’ya haftalık 91 uçuş

THY’nin İspanya’daki faaliyetlerinin 1984 yılında Madrid uçuşlarıyla başladığını hatırlatan Uraloğlu, “1992’de Barselona, ardından Malaga, Valensiya ve Bilbao uçuşlarını ekledik. 2025 yaz tarifesiyle birlikte İstanbul’dan İspanya’ya haftada 91 sefer gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Sevilla’nın UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Alcazar Sarayı, Giralda Kulesi ve Sevilla Katedrali gibi tarihi yapılarıyla her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırladığını belirterek, yeni hattın turizm ve ticareti artıracağını söyledi.