Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Japonya-Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 100’üncü yıl dönümü vesilesiyle ülkemizi ziyaret eden Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa ile bir araya gelmekten mutluluk duydum. Görüşmemizde çevrenin korunması, kültürel mirasın yaşatılması ve gastronomi başta olmak üzere pek çok konuyu ele aldık. Ülkelerimiz arasındaki derin dostluğun, gelecek nesillere aktarılabilmesi için birlikte atılabilecek adımları değerlendirdik" diye konuştu.

'İNANCIMIZ TAM'

Erdoğan ayrıca, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın himayesinde, Japonya ve Anadolu Arkeoloji Enstitüsü’nün öncülüğünde ülkemizde yürütülen arkeolojik kazıların çok kıymetli olduğunun altını çizdik. Yakın zamanda Şanlıurfa’da başlatılacak olan Ayanlar Ören Yeri kazı çalışmalarının, iki ülke arasındaki kültürel bağları daha da güçlendireceğine inancımız tam. Nazik ziyaretleri için Altes Prenses Akiko Mikasa’ya gönülden teşekkür ediyorum. Bu anlamlı yıl dönümünün, Türkiye Japonya ilişkilerine yeni ufuklar açmasını diliyorum" dedi.

Görüşmede; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.