Avrupa Hareketlilik Günü, şehirlerde daha temiz ulaşım ve sağlıklı yaşam için kutlanıyor. 22 Eylül’de otomobilsiz bir günle farkındalık oluşturulurken, bisiklet, yürüyüş ve toplu taşıma gibi çevre dostu ulaşım yöntemlerinin önemi vurgulanıyor. Amaç; trafik yoğunluğunu azaltmak, hava kirliliğini önlemek ve kentleri daha yaşanabilir hale getirmek.

Avrupa Hareketlilik Günü ne zaman kutlanmaya başlandı?

Avrupa Hareketlilik Günü ilk kez 2002 yılında kutlanmaya başladı. Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle hayata geçirilen bu etkinlik, şehirlerde sürdürülebilir ulaşımı teşvik etmek ve çevre dostu ulaşım alışkanlıklarını yaygınlaştırmak amacıyla başlatıldı. O günden bu yana her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında Avrupa Hareketlilik Haftası düzenleniyor ve 22 Eylül “Otomobilsiz Kent Günü” olarak kutlanıyor.