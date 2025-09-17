A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası G Grubu’ndaki son maçında Kanada karşısına çıktı. Maça hızlı bir başlangıç yapan Filenin Efeleri, özellikle savunma ve hücumdaki üstün performansıyla ilk seti 25-21, ikinci seti ise 25-16 kazanarak seride 2-0 öne geçti.

Üçüncü seti de büyük bir çekişmeyle kazanan milliler, seti 27-25 alarak maçı 3-0’lık net skorla tamamladı.

Efeler Grubu Namağlup Tamamladı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Kanada galibiyetiyle grubunu namağlup lider olarak tamamladı ve böylece 2025 Dünya Şampiyonası’nda son 16 turuna yükseldi.