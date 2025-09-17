KANAL D’nin merakla beklenen dizisi Güller ve Günahlar’ın ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in başrollerini paylaştığı dizi, aşk, ihanet ve kaderin oyunlarını konu alıyor. Tanıtımda yer alan, “Aşk insanın en zayıf halidir, bir daha o tuzağa düşmem” sözleri izleyiciyi derinden etkiledi.

Tutkulu Bir Fırtına: Serhat ve Zeynep’in Hikayesi

Güller ve Günahlar’da, hayatı bir anda altüst olan dürüst ve sevgi dolu Serhat ile cesur ve dobra Zeynep’in yolları kesişiyor. İkili, kaderin sürprizlerle dolu oyunlarıyla geri dönüşü olmayan bir yola sürükleniyor. Dizi, yaralı kalplerin yeniden karşılaşması ve imkânsız aşk temasıyla izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

Yıldız İsimler Bir Arada

NGM Medya imzalı dizinin yapımcılığını Nazlı Heptürk, yönetmenliğini Deniz Can Çelik üstleniyor. Başrol oyuncularına, Oya Unustası, Gülenay Kalkan, Serdar Orçin, Emel Çölgecen, Ahmet Saraçoğlu, Aleyna Solaker, Kaan Çakır, Serdar Özer, Gizem Sevim, Neslihan Arslan, Emre Özcan, Merve Su Bengi ve Mina Akdin gibi deneyimli isimler eşlik ediyor. Ayrıca Beren Gençalp ve Yade Arayıcı gibi minik yıldızlar da dizide yer alıyor.

Dizi, çok yakında KANAL D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.