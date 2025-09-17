Keçiören Belediyesi, 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası sebebiyle Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi önünde saat 14:00 ve 18:00 saatleri arasında dopdolu etkinliklerle vatandaşlar doyasıya eğlenecek.

Daha sağlıklı ve daha yaşanabilir Keçiören için düğmeye basan belediye, 16-22 Eylül tarihleri arasında dolu dolu programlarla halkı coşturacak.

Belediyenin konuya ilişkin X paylaşımı şöyle: "Keçiören’de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri başladı. Daha sağlıklı, daha çevreci ve daha yaşanabilir bir Keçiören için hep birlikte hareket ediyoruz. 17 Eylül Çarşamba günü de (yarın) dopdolu bir programla sizleri bekliyoruz." ifade edildi.

17 Eylül Çarşamba programda neler var?

-14.00 Zumba

-15.00 Plogging

-16.00 Empati Parkuru

-17.00 Sporcu ile İlham Buluşması (Merve Dinçer)

-18.00 Konser ve onlarca etkinlik