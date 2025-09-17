Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 64 yıl önce idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’yu rahmetle andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“Demokrasi, hukuk ve adaletin ayaklar altına alındığı utanç verici 27 Mayıs darbesi’nde, cunta mahkemesi tarafından haksız şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı katledilişlerinin 64’üncü yılında rahmet ve hürmetle yad ediyorum.”