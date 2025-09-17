CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ile diğer tutukluları ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında açıklama yapan Özel, "Malum Sayın Erdoğan’ın olayı bu aralar kapkaça, siyasi kapkaç ve siyasi yankesiciliğe yeltenmiş durumda. İçeride belediye başkanımız, Bayrampaşa Belediye Başkanımıza üç kez AK Partili isimler ve bir MHP’li isim, 'AK Parti’ye katılırsan soruşturmadan kurtulursun' demişler. Bakın şimdi buradan net olarak söylüyorum. Memleketin savcıları var ya, HTS kayıtlarına bakabiliyorlar ya, şimdi ben açıkça söylüyorum. Sayın Hasan Mutlu’yu, cumartesi sabah operasyonu oldu ya, perşembe günü akşam bir MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı arıyor. Bunu Sayın Bahçeli hemen İstanbul İl Başkanına sorabilir. WhatsApp grubuna, 'Hanginiz Hasan Mutlu’yu aradı?' diye yazın. Bu hemen öğrenilebilir, hemen. Ama yok böyle yapılmayacaksa cep telefonu kayıtları var. Hasan Bey’in bu görüşme sırasında telefonun hoparlöründen eşi de dinliyor bunlar. Eşi de söylemişti. Hatta 'Hasan’a sormadan söylemeyin' demişti. O yüzden o bir gün söylenmemişti, Hasan Bey’in eşi de orada. İkincisi, cuma günü sabah da AK Parti İstanbul İl Yönetiminden, İl Başkan Yardımcısı arıyor. Diyor ki, 'Seni yarın sabah alacaklar. Eğer bize geçeceğini söylersen durdurabilirim' diyor. Bakın birisi aramış, gizli biri demiyorum. AK Parti İl Başkan Yardımcısı, MHP İl Başkan Yardımcısı. 'AK Parti’ye katılırsan operasyon duracak' diyorlar. Peki, Hasan Bey bunu nereye söylüyor? Savcıya da söylüyor. Savcıya, 'Beni aradılar' diyor. Savcı, 'Nereden biliyormuş operasyon olacağını?' deyip gülmüş. Hasan Bey de, 'Ben de size soruyorum nereden biliyor?' diye sormuş. Şimdi Hasan Mutlu’yu 3 hafta önce, 2 hafta önce, son hafta 2 gece önce ve o sabah arıyorlar. 24 saat kala arayıp, 'Operasyon geliyor' diyorlar. Burası hukuk devleti mi arkadaşlar? Buradan soruyorum: Burası hukuk devleti mi? Soruşturması gizli dosyadan ne anlaşılıyor? Diyorlar ki, 'Hasan Mutlu’yu içeri almaya kafaya taktık. Bu adama kim samimi?' diyorlar. Herhalde il yönetiminin de böyle bir gündemi var arkadaşların. 'Tanıyan var mı?' diye soruyorlar. Tanıyan, 'Ben ararım' diyor. Arıyorlar, partilerine çağırıyorlar. Yani, 'Ya AK Parti’ye katılacaksın ya Silivri’ye atılacaksın' diyorlar. Aynı Aydın’da nasıl işledi? Nasıl tıkır tıkır işledi. Nasıl Yalova’da işledi? Bu kadar dosyası var belediye başkanının. Yalova’da Yasemin Fazlaca. Net olarak Yalova’da aynen işleyen, Aydın’da işleyen sistem burada işlememiş. 'Verdiğim cevap şu. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim, hapis korkusuna partimi satmam. Asla ve asla böyle bir namussuzluk yapıp da başka bir partiye katılmam' dedikten 23 saat 21 dakika sonra evinden alıyorlar arkadaşlar. Çok net" açıklamasında bulundu.

Özel, "Şimdi hukuk kuşunun çıkma zamanı. Sayın Adalet Bakanımız, benim değerli asker arkadaşım, hukuk kuşu. Hukuklu saati var onun. Günde 2 kere çıkıyor, 'Türkiye bir hukuk devletidir, Türkiye bir hukuk devletidir. Yargı bağımsızdır' diyor. Hadi hukuk kuşu. Şimdi hukuklu saatten çıkıp, 'Türkiye’de yargı bağımsızdır' deme zamanı. AK Parti ve MHP’nin yöneticilerinin Hasan Mutlu’yu aradığını, Hasan Mutlu savcıya söyledi, kayda geçirdi. Telefon kayıtlarında var. Devlet Bey hemen, arzu ettiği anda bu telefonu kim açmış öğrenir. İstanbul İl Başkanını arayacak ve hangi yönetici Hasan Mutlu’yu aradıysa tak diye çıkacak. Bu kadar net bir durumla karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.

Özel, "Şimdi iddianame niye yazılmıyor? İddianame şundan yazılmıyor arkadaşlar. Daha, 'Malına mülküne çökeriz' diye tehdit edip, 'Gel, gel' yapılacak çok şirket ve tehdit edilip AK Parti’ye davet edilebilecek daha belediyeler var görülüyor. Ondan yazılmıyor. Neden? 'Seni de alırız, seni de alırız' diyecekler. Ne diyor dün Erdoğan? Bir de öyle bir şey ki, tabii Allah sağlık versin öyle zihninin bulanmasını falan istemem ama, yoğun çalışma temposu herhalde, uçak seyahat falan. Zihni bulanmış. Kendi de Yeniden Refah’a gitmişti ya. Dün, 'Ana muhalefete önce gittiler. Sonra baktılar ki orası iyi bir yer değil, bize geri geldiler' diyor. Bundan memnuniyet duyuyor. O kendisini bırakıp Yeniden Refah’tan aday olup, sonra partiye geri dönen 1-2 kişiyle Cumhuriyet Halk Partisi’nin bileğinin hakkıyla kazandığı belediyeleri hırsızladığı, o belediyelere yaptığı kapkaç operasyonunu birbirine karıştırıyor. Bir siyasi yankesicilikle karşı karşıya olduğumuzu unutmuş veya unutturmaya çalışıyor. Biz buna teslim olmayız. Ne yaparlarsa yapsınlar, ben Hasan Mutlu’nun içerdeki direncini gördükten sonra ne diyeceğim?" diye konuştu.