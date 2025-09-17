Hakkında gözaltı kararı bulunan emekli albay Orkun Özeller, Ordu Adliyesi'ne teslim oldu. Mahkeme, Özeller'i tutukladı.

Emekli Albay Orkun Özeller, hakkında çıkarılan gözaltı kararı üzerine Ordu Adliyesi'ne giderek ifade verdi. Özeller'in gözaltı gerekçesinin, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlaması ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik kullandığı ifadeler olduğu bildirildi.

Adliyedeki ifadesinin ardından Özeller, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Özeller, daha önce sosyal medya hesabı üzerinden şu notu paylaşmıştı;

''Tutuklansam bile biz kazandık, Türk milleti kazandı. Mutluyum''