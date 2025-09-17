1'nci Lig ekiplerinden Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci tur maçında Şiran Yıldız Spor Kulübü'nü uzatmalara giden maçta 2-1 yenerek üst tura yükseldi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci tur maçında Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Gümüşhane temsilcisi Şiran Yıldız Spor ile karşılaştı.

4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakada Şiran Yıldız Spor 4'üncü dakikada Furkan Yıldırım'ın golü ile 1-0 öne geçti. Daha sonra 11'nci dakikada penaltı kazanan Sivasspor, Badji'nin golü ile skoru eşitledi.

Normal süresi 1-1 eşitlikle sonuçlanan karşılaşmada uzatma dakikalarında Mehmet Feyzi Yıldırım'ın golüyle Sivasspor, Şiran Yıldız Spor'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Kaynak: DHA