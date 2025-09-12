Burhan Haksever İlkokulu'nun açılışı yapıldı
Sivas Belediyesi, Halil Rıfat Paşa Köprülü Kavşağı’nda dönüşüm çalışmalarını tamamladı. Solmayan ve bakım gerektirmeyen kuru peyzaj uygulamasıyla kavşak, modern ve estetik bir görünüme kavuşturuldu. Belediye yetkilileri, şehir genelinde yaygınlaştırılacak bu uygulamayla hem su tasarrufu sağlanacağını, hem de kavşak ve refüjlere estetik açıdan zengin bir görünüm kazandırılacağını belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi