Yeşilay Sivas Şubesi tarafından 19 Kasım Dünya KOAH Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Yeşilay Sivas Şube Başkanı Halit Köksal, yönetim kurulu üyeleri, gençlik komisyonları ve gönüllülerin katılımıyla Numune Hastanesi Göğüs Poliklinikleri ve Göğüs Servisi ziyaret edildi.

Ziyarette hasta ve yakınlarına 700 Yeşilay amblemli su ile bilgilendirici broşürler dağıtılarak, tütün ürünleri, KOAH ve diğer solunum yolu hastalıkları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Köksal, Yeşilay Sivas Şubesi olarak toplum sağlığına katkı sunmaya, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmaya devam edeceklerini söyledi.