Kaza, Sivas-Erzincan kara yolu Ekrem Erdem Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berat Enes Aydoğdu (20) yönetimindeki 38 AEE 210 plakalı otomobil ile Bayram Kaya (33) idaresindeki 34 GB 5232 plakalı minibüs çarpıştı.

Çarpışmanın ardından, fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekiplerisevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada, minibüsteki tarım işçileri ve otomobildeki kişiler yaralandı. Yaralılar arasında:

Minibüs yolcuları: Mükrime Yılmaz (32), Kader Yılmaz (26), Sultan Yılmaz (14), Helin Yılmaz (18), Ravza Nur Yılmaz (17), Muhammed Calavul (11), Aylin Calavul (11), Medine Calavul (41), Merve Calavul (15), Beyza Calavul (16), Güven Calavul (18), Yüksel Calavul (40), Nilüfer Calavul (20), Meryem Kaya (24), Nazım Kaya (32), Asmin Şener (14), Özkan Alışçı (21), Huzeyfe Öncel (17)

Otomobildeki kişiler: Sürücü Berat Enes Aydoğdu ve Yiğit Emir Aydoğdu (24)

Yaralılar, Sağlık ekipleri tarafından Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumuyla ilgili açıklama henüz yapılmadı.