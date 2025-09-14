Dünya Şampiyonası, 4-14 Eylül tarihleri arasında Liverpool’da düzenlendi. Buse Naz, daha önce 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandığı dünya şampiyonalarında 4’üncü kez final oynadı. Finalde karşılaştığı Kazak rakibine karşı mücadele eden Buse Naz, karşılaşma sonrası şunları söyledi:

“2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndan beri bugün için çalışıyoruz. Yaklaşık 10-11 aydır kamptayız. Kenarda oturan ve duygusal kararlar veren 5 hakeme rağmen risk alıp maç yapmaya çalışıyoruz. Sonuç böyle oldu, problem yok. Hedefim her zaman daha yüksek; 2028 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya almak istiyorum.”

Kadınlarda Türkiye’ye 3 Madalya

Türkiye Büyükler Boks Milli Takımları, şampiyonayı kadınlarda 3 madalya ile tamamladı.

Buse Naz Çakıroğlu – Gümüş (51 kg)

Büşra Işıldar – Gümüş (75 kg) Çocuklukta geçirilen boğaz enfeksiyonuna dikkat! İçeriği Görüntüle

Şeyma Düztaş – Bronz (80 kg)

Erkek milli takımlar ise bu şampiyonada madalya kazanamadı.

Bakan Bak’tan Tebrik Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, milli boksörleri tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

“İngiltere’nin Liverpool kentinde yapılan Dünya Boks Şampiyonası’nda gümüş ve bronz madalya kazanan milli sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Emeği geçen antrenörlerimize, yöneticilerimize ve kulüplerimize şükranlarımı sunuyorum.”