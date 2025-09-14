Yıldız, Ferdi Tayfur’un yalnızca bir sanatçı olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Türk milletinin gönlünde derin izler bırakmış, sesiyle ve eserleriyle nesillerin duygularına tercüman olmuş usta sanatçımız Ferdi Tayfur, milletimizin kültürel ve manevi hafızasında kalıcı bir yer edinmiştir. Onun eserleri, halkımızın sevinçlerinde de hüzünlerinde de ortak bir duygu dili olmuştur.”

Mezar Taşı: Milli ve Manevi Abide

Yıldız, Bahçeli tarafından yaptırılan kabir taşını şu sözlerle tanımladı:

Hilal ve yıldız, Türk milletinin bağımsızlığını ve İslam’ın simgesini ifade etmektedir.

Osmanlı tuğrası, köklü devlet geleneğimizin sembolüdür. Kanseri yenen Kağan için gökyüzü balonla süslendi İçeriği Görüntüle

Ayetler, dualar ve hat sanatı, faniliği hatırlatırken Allah’ın ebediyetini vurgulamaktadır.

Geometrik motifler, Selçuklu-Osmanlı sanatını günümüze taşımaktadır.

“Bu taş, merhumun ruhuna bir dua, milletimize ise vefa ve hatırlatma vesilesidir.”

Cenazede Bahçeli’nin Vefası

Ferdi Tayfur’un vefatının ardından, cenaze namazı ve defin işlemlerine kadar Genel Başkan Bahçeli bizzat bulunarak sanatçıyı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Yıldız, bu yüksek vefanın Türk milletinin kültürüne ve manevi değerlerine verilen önemin göstergesi olduğunu ifade etti.

Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi

Yıldız ayrıca, Adana Sarıçam Belediyesi öncülüğünde Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi’nin açıldığını belirtti. Bu müze, sanatçının hatırasını yaşatırken Türk milletinin kültürel hafızasını geleceğe taşıyacak kalıcı bir eser olacak.

“Ferdi Tayfur, milletimizin gönlünde derin bir iz bırakmış; eserleriyle Türk halkının ortak sesi olmuştur. Mezarı, cenaze töreni ve müze açılışıyla gösterilen yüksek vefa, Genel Başkan Bahçeli’nin sahiplenişiyle hayat bulmuştur.”

MHP Genel Başkanımız, Sayın Devlet Bahçeli’den Ferdi Tayfur’a Vefa



Türk milletinin gönlünde derin izler bırakmış, sesiyle ve eserleriyle nesillerin duygularına tercüman olmuş usta sanatçımız Ferdi Tayfur, yalnızca bir sanatçı değil; milletimizin kültürel ve manevi hafızasında… pic.twitter.com/2qp0McNtKK — Eyyup YILDIZ (@Eyupyildizlar) September 14, 2025