Amerikan Merkez Bankası (FED), Eylül ayı toplantısında faiz oranını 25 baz puan düşürerek %4,00-4,25 aralığına çekti. Bu beklentilere uygun karar, piyasalarda önemli değişimlere yol açtı.

KÜRESEL PİYASALARA ETKİSİ

Faiz indirimi kararı sonrasında küresel piyasalarda hareketlilik yaşandı. Karar öncesinde 3.687 dolar seviyesinde olan ons altın, kısa sürede 3.708 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. FED, en son 18 Aralık 2024'te faiz oranlarını 25 baz puan düşürmüştü.