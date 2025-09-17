Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Federal Meclis’teki bütçe görüşmeleri sırasında Rusya’nın sınırları test ettiğini ve Ukrayna’daki savaşın Avrupa ve NATO üzerinde ciddi etkiler yarattığını açıkladı. Merz, Ukrayna’nın siyasi bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünden taviz verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Kapitülasyon, Putin’i bir sonraki hedefini aramaya cesaretlendirir. Putin sınırları test ediyor, sabotaj, casusluk ve cinayetle huzursuzluk yaratmaya çalışıyor” dedi.

Merz ayrıca, Almanya’nın ekonomik modelinin yeni korumacılık politikaları nedeniyle baskı altında olduğunu belirterek, serbest ticareti ve açık pazarları savunacaklarını ifade etti. “Refahı güvence altına alacağız ve toplumda yeni birliktelik sağlayacağız” diyen Merz, savaşın bir an önce sona ermesini istedi.