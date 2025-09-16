Netanyahu, bugün görülen yolsuzluk davası duruşması öncesi yaptığı açıklamada, İsrail'in güvenlik önceliklerini savunarak, "İsrail devleti bu mücadelede kritik bir aşamada ve bunun sonuçları olacak" dedi. Aynı zamanda, devam eden davadan muaf tutulma talebinde bulundu.

Netanyahu’nun bu açıklamaları, hem iç kamuoyunda hem de uluslararası arenada dikkat çekti.

Gazze'de Kara Harekâtı Derinleşiyor

İsrail ordusu (IDF), geçtiğimiz günlerde Gazze Şeridi’nde kara harekâtı başlattığını duyurmuş, bölgedeki çatışmalar yeniden tırmanmıştı. Netanyahu'nun “önemli operasyon” ifadesi, harekâtın daha da genişleyeceğine işaret ediyor.