Astronomlar, Dünya’nın yörüngesiyle senkronize bir şekilde hareket eden yeni bir gök cismi keşfettiklerini açıkladı. ‘2025 PN7’ adı verilen küçük asteroit, yarı uydu olarak sınıflandırıldı. Madrid Complutense Üniversitesi’nden Carlos ve Raul de la Fuente Marcos’un yürüttüğü araştırmaya göre, bu özel sınıf 1991 yılında keşfedilen ‘1991 VG’ ile tanımlanmış olup Arjuna asteroitleri olarak biliniyor.

Dünya’ya çok benzeyen yörüngelere sahip bu gök cisimleri, zaman zaman gezegenin etrafında kısa süreli “mini Ay” olarak da görülebiliyor. Ancak bilim insanları, bunların kalıcı uydular olmadığını ve Dünya’ya kütleçekimsel olarak bağlı olmadan senkronize hareket ettiklerini vurguluyor.

‘2025 PN7’, şu anda Dünya ile rezonans halinde bir yörüngede bulunuyor. Hesaplamalara göre, asteroit yaklaşık 128 yıl boyunca Dünya’nın yarı uydusu konumunda kalacak. Daha sonra yörüngesindeki küçük değişimlerle bu rezonansı kaybederek Truva (Trojan) veya at nalı (horseshoe) yörüngesine geçmesi bekleniyor.

Astronomlar, Dünya’nın etrafında birkaç yarı uydu bulunduğunu belirtiyor. Bunlar arasında 164207 Cardea (2004 GU9), 469219 Kamo’oalewa (2016 HO3), 277810 (2006 FV35), 2013 LX28, 2014 OL339 ve 2023 FW13 yer alıyor. ‘2025 PN7’ ise bu listeye katılan en yeni gök cismi olarak öne çıkıyor.

Bilim insanları, ‘2025 PN7’nin kısa süreli varlığının, Dünya’nın dinamik kozmik çevresini anlamak için önemli bir gözlem fırsatı sunduğunu belirtiyor.