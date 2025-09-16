Sosyal medya paylaşımında, “New York Times'ın bana uzun süredir iftira atmasına ve karalama kampanyası yürütmesine izin verildi ama artık bu sona eriyor!” diyen Trump, davanın Florida'da açıldığını belirtti.

Trump ayrıca, New York Times'ın 2024 seçimlerinde rakibi Kamala Harris’e açık destek verdiğini ve bu desteğin gazetenin birinci sayfasının ortasında yayımlandığını ifade etti. Trump, bu durumu “daha önce eşi benzeri görülmemiş bir siyasi tarafgirlik” olarak niteledi ve gazetenin artık “Radikal Sol Demokrat Parti’nin sözcüsü haline geldiğini” savundu.

Trump’tan Medyaya Yeni Saldırı

Donald Trump, daha önce de CNN, MSNBC gibi ana akım medya kuruluşlarına yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu. Bu dava ise, Trump’ın medya ile olan gerilimini bir adım daha ileri taşıyor. New York Times cephesinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.