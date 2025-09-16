Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarını içeriyor. Bu kapsamda, Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik ciddi iddialar gündeme gelirken, operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından geniş çapta yürütüldü.

Yapılan eş zamanlı operasyonlarda; Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı gibi üst düzey isimler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Olayla İlgili Gelişmeler Takip Ediliyor

Soruşturmanın seyri ve şüphelilere yönelik olası tutuklama kararları kamuoyu tarafından merakla bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bu kapsamlı soruşturma, belediyelerdeki yolsuzluk iddialarını yeniden gündeme taşıdı.