İstanbul Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Yurdu’nda yaz dönemi tadilat çalışmaları sırasında, kız öğrencilerin mahremiyet ve güvenliğinin ciddi şekilde ihlal edildiği iddia ediliyor. Öğrenciler, tadilat için yurda giren işçilerin odalara izinsiz girdiğini ileri sürdü.

İddialara göre, öğrencilerin kilitli dolapları ve bazalarının altına koydukları kişisel eşyalar çalındı; bazı yeni kilitlenmiş dolaplardan dahi hırsızlık yapıldığı öne sürüldü. Bazı odalarda ise öğrencilere ait olmayan cinsel içerikli materyaller, alkol şişeleri, tıraş bıçakları ve sigara izmaritlerinin bulunduğu iddia edildi.

Dolap kapakları, kilit sistemleri, bazalar ve komodinlerin kırıldığı, kartlı kilit sistemlerinin sökülmesiyle odalara isteyen herkesin girebildiği öne sürülürken, öğrencilerin can ve mal güvenliğinin tehlikeye girdiği belirtiliyor. İşçilerin öğrencilere sözlü tacizde bulunduğu iddiası da güvenlik endişelerini artırdı.

Öğrenciler, mahremiyet ihlali, kamu malına zarar verilmesi, kişisel eşyaların çalınması ve güvenlik zafiyetleri nedeniyle çok yönlü mağduriyet yaşadıklarını iddia ederek, sorumlular hakkında acil işlem yapılmasını talep ediyor.