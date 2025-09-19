Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kent içi toplu ulaşımı daha güvenli, konforlu ve çevre dostu hale getirmek amacıyla otobüs filosuna 5 yeni aracı dahil etti. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, yeni otobüsler 18 metre uzunluğa ve 159 yolcu kapasitesine sahip. Euro 6 motor teknolojisiyle donatılan araçlar, çevreci özellikleriyle dikkat çekerken; klima sistemi, alçak taban yapısı ve engelli erişimine uygun tasarımıyla da konforlu bir yolculuk imkânı sunuyor.

Ankaragücü ve Gençlerbirliği kulüplerinin renkleri otobüslerde!

Yolcu bilgilendirme ekranları ve kamera destekli güvenlik sistemleriyle donatılan otobüslerde, hem sürücü hem de yolcu güvenliği ön planda tutuluyor. Yeni araçların dış tasarımları da özel anlamlar taşıyor. Otobüslerden ikisi Ankaragücü, ikisi ise Gençlerbirliği kulüplerinin renk ve logolarıyla giydirilirken; bir otobüs ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün portresiyle süslendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım alanındaki yatırımlarına devam ederek, hem altyapıyı güçlendirmeyi hem de Ankaralıların daha konforlu bir ulaşım hizmetine erişimini sağlamayı hedefliyor.