Türkiye genelinde bugün, vatan uğruna canlarını ortaya koymuş kahraman gazilerimizi anmak ve onlara minnet duygularını ifade etmek amacıyla Gaziler Günü kutlanıyor.

Her yıl 19 Eylül’de kutlanan Gaziler Günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından "Gazi" unvanının verildiği 1921 tarihine dayanmaktadır. Sakarya Meydan Muharebesi'nin ardından TBMM, Atatürk’e "Mareşal" rütbesi ve "Gazi" unvanını vermiş, bu anlamlı gün daha sonra tüm gazilere ithaf edilerek özel bir gün hâline getirilmiştir.

Gaziler Günü Nedir?

Gaziler Günü; Türkiye’nin bağımsızlığı, bölünmez bütünlüğü ve milli birliği için mücadele etmiş, canı pahasına görev yapmış gazilere olan minnettarlığın ifadesidir. Aynı zamanda, gazilik mertebesinin toplum nezdindeki yerini pekiştirmeyi ve gelecek nesillere bu değeri aktarmayı amaçlar.

Törenler ve Etkinlikler

19 Eylül Gaziler Günü kapsamında yurt genelinde resmi törenler düzenleniyor. Valilikler, belediyeler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle yapılan etkinliklerde gaziler onurlandırılıyor, konuşmalar yapılıyor ve şehitler dualarla anılıyor.