İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 1 Temmuz’da başlattığı soruşturma kapsamında, İZBETON AŞ’ye yönelik olarak 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlamalarıyla 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınanlardan bazıları serbest bırakılırken, eski başkan Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya da dahil olmak üzere 11 kişi tutuklanmıştı. Bugün yapılan duruşma, İzmir 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Yolsuzluk İddialarıyla Hazırlanan Üç İddianame

İZBETON AŞ’ye yönelik soruşturma çerçevesinde üç ayrı iddianame hazırlanmış durumda. İzmir 28’inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen ilk iddianamede, asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım işleriyle ilgili yolsuzluk iddialarına yer verildi. Bu iddianame kapsamında 44 kişi hakkında 3 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Bir diğer iddianame ise iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı işlerine yönelik hazırlanan suçlamalarla ilgili olup, 56 kişi için 3 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Nitelikli Dolandırıcılık ve Zincirleme Suçlamalar

En dikkat çeken iddianame, Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya’nın da aralarında bulunduğu 65 kişi hakkında hazırlanmış durumda. Bu iddianame, kamu kurum ve kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf ya da dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle işlenen nitelikli dolandırıcılık suçlarına odaklanıyor. Sanıklar, ayrıca kooperatif yöneticilerinin ticari faaliyetleri sırasında işlediği nitelikli dolandırıcılık ve bu suçlara teşebbüs suçlarından da yargılanıyor. Bu suçlamalarla, sanıklara 3’er yıldan 45’er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Duruşma Başladı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Katıldı

Duruşma, bugün saat 09.30’da İzmir 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Aralarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya’nın bulunduğu sanıklar, ilk kez hakim karşısına çıkarken, duruşmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.