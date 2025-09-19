Bakan Işıkhan, toplantının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Türkiye Yüzyılı hedeflerimize, üretim ve istihdamı önceleyen istişarelerimiz ve ortak çalışmalarımızla ulaşacağız. MÜSİAD’ın tecrübesi ve iş dünyamızın dinamizmiyle ülkemizi küresel ölçekte daha güçlü, daha rekabetçi ve daha müreffeh bir geleceğe taşımakta kararlıyız. Misafirperverlikleri için MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ve değerli yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Ülkemizin üretimine ve istihdamına katkıları için her birine şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

📍 MÜSİAD Yönetim Kurulu Toplantısına katılarak iş dünyamızın temsilcileriyle bir araya geldik.



📍 MÜSİAD Yönetim Kurulu Toplantısına katılarak iş dünyamızın temsilcileriyle bir araya geldik.