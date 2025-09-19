Hyundai i30, 1,5 litrelik 48 volt mild hibrit benzinli turbo motoruyla dikkat çekiyor. Bu motor, 140 beygir gücü ve 253 Nm tork üreterek, hem performans hem de yakıt tasarrufu sağlayan bir sürüş deneyimi sunuyor. Mild hibrit yapısı sayesinde, şehir içi kullanımlarda emisyonları azaltırken, aynı zamanda yakıt verimliliğini artırıyor.

Yüksek Teknolojik Donanım ve Kullanıcı Dostu Özellikler

Hyundai i30, modern yaşamın ihtiyaçlarına tam uyum sağlayan donanımlar ile donatıldı. 10,25 inç dijital gösterge paneli ve 10,25 inç dokunmatik bilgi-eğlence sistemi ile araç içi deneyim bir üst seviyeye taşındı. Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğu sayesinde akıllı telefonlar kolayca entegre edilebiliyor. USB Type-C girişleri ve kablosuz şarj ünitesi, günlük kullanımda büyük kolaylık sağlıyor.

Gelişmiş Güvenlik Özellikleri

Hyundai i30, sadece konfor ve performans değil, aynı zamanda yüksek güvenlik donanımlarıyla da kullanıcılarını koruyor. Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA), Şerit Takip Asistanı (LFA), Şeritte Kalma Asistanı (LKA) gibi güvenlik özellikleri standart olarak sunuluyor. Ayrıca Akıllı Hız Limit Asistanı (ISLA) ve Arka Yolcu veya Eşya Uyarısı (ROA) gibi gelişmiş teknolojiler, sürücünün her türlü yol koşulunda güvenliğini sağlıyor.

Çeşitli Donanım Seçenekleri ve Modern Tasarım

Hyundai i30, Türkiye’de Prime ve Comfort olmak üzere iki farklı donanım paketiyle satışa sunuluyor. Hatchback gövde tipiyle, çevik sürüş dinamikleri ve güçlü motor seçenekleri ile i30, C segmentinde yeniden güçlü bir oyuncu olarak yollara çıkmaya hazır. Ayrıca panoramik cam tavan gibi lüks donanımlar da i30’un modern ve şık tasarımını tamamlıyor.

Sonuç olarak, Hyundai i30, performans, güvenlik, verimlilik ve teknolojiyi bir arada sunarak, C segmentindeki en güçlü seçeneklerden biri olarak dikkat çekiyor.

Hyundai'nin yeni i30 modeli, özellikle çevre dostu teknolojileri ve gelişmiş sürücü destek sistemleriyle öne çıkarken, yüksek konfor ve şıklığı da beraberinde getiriyor.