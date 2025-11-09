Van’ın Erciş ilçesi Çelebibağ Mahallesi’nde yaşayan H.A. (42), Çelebibağ Jandarma Karakolu’na giderek evine hırsız girdiğini, bir miktar altın ve eşyasının çalındığını, bazı eşyalarına da zarar verildiğini iddia etti.

İhbar üzerine Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ancak ekiplerin yaptığı detaylı araştırmada, H.A.’nın iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirlendi.

Soruşturmada, H.A.’nın borçlarının bulunduğu, ödeme gücü olmadığı için borçlu olduğu kişilere bahane sunmak amacıyla bu yalana başvurduğu ortaya çıktı. Evdeki eşyaları kendisinin dağıttığı, böylece hırsızlık izlenimi vermeye çalıştığı tespit edildi.

H.A. hakkında, “asılsız ihbarda bulunmak” ve “kolluk kuvvetlerini meşgul etmek” suçlarından yasal işlem başlatıldı.