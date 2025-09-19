Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Ahmet Sungur, sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltı işleminin, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gerçekleştiği ifade edildi.

Edinilen bilgilere göre, Sungur’un yanı sıra bazı iş insanları ve belediye çalışanlarının da yer aldığı toplam 7 ila 8 kişinin gözaltına alındığı iddia ediliyor. Gözaltıların gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Soruşturmanın içeriği ve iddialar hakkında bilgi verilmezken, gözaltına alınanların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Ahmet Sungur, 2019 yerel seçimlerinde AK Parti’den Yahşihan Belediye Başkanı seçilmişti ve görevine devam ediyordu. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran gözaltıların ardından, ilerleyen saatlerde Kırıkkale Valiliği veya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapılması bekleniyor.