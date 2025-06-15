ABBAS SATIR

Kurban Bayram’ı süresince “trafik güvenliği” projesi ve “sıkı denetim” çalışmaları sonucunda kesilen trafik cezaları vatandaşlardan gelen sert tepkiler üzerine Hükümet geri adım atmak zorunda kaldı. Mevcut sıkıntıların giderilmesine kadar TBMM’de bulunan Trafik Yasası beklemeye alındı.

İçişleri Bakanlığı, seyir hızını düşüren tabelaları incelemek üzere komisyon kurulacağını açıklamıştı. Fakat radar cezaları konusunda CİMER’e gelen yoğun başvurularda haklılık payı görülünce sulh ceza mahkemeleri devreye alındı.

Cezaların toplu şekilde iptal edilmesi söz konusu değil ancak vatandaşların dilekçe ile sulh ceza hakimliklerine başvurmaları durumunda bu cezalar iptal edebilecek.

YOĞUN ŞİKAYET VAR

Yeni trafik yasası, TBMM gündeminde yasalaşmayı beklerken yapılan bu uygulama vatandaşların tepkisine de yol açtı. Şikayetlerin yoğunlaştığı alanlar şöyle:

*Mobil radar cihazlarının konulduğu yerlerde eskiden cihazın 200-300 metre önüne radar ya da yol kontrol uyarı tabelası yerleştiriliyordu. Mevcut uygulamada mobil radar cihazının hemen önüne tabela konuluyor.

*Bazı yerlerde hız sınırı 80-90-110-120 kilometre olmasına rağmen, hemen bu tabelaların arkasına hız sınırını 70-50-30 km gösteren tabelalar konuluyor. Bu tabelaların hemen altına da mobil radar cihazları yerleştiriliyor. Bu, vatandaşa tuzak kurmak anlamına gelir.

*Meskun mahal alanlarında, yaya geçitlerinde, okul önlerinde radar cihazları ile fizik kanunlarına aykırı olarak hız sınırı uygulaması yapılıyor ve mobil radarlar buralara yerleştiriliyor.

*Hız sınırının oransal olarak aşıldığı gerekçesiyle çok yüksek radar cezaları uygulanıyor.

*Bu cezalar ekonomik olarak Maliye’ye gelir sağlamak amacıyla kesiliyor iddiası gündeme geldi.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Hükümete ulaşan şikayetler üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı karayollarındaki uyarı levhalarıyla ilgili bir inceleme komisyonu kurdu. Seyir hızını düşüren hız uyarı levhaları gözden geçirilecek, hatalı olanlar düzenleneceği bildirilmişti.

Bu arada sosyal medyada birçok uzun yol şoförü ve özel araç sürücüsü yaşanan kaotik durumu anlatan videolar çekip, şikayetlerini paylaştı.

Hükümet bunun üzerine TBMM’de bulunan yeni Trafik Yasasını beklemeye aldı.

Bu durum, siyasi partilerin de gündemine geldi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, geçen yıl trafik cezaları için 21 milyar lira hedef belirlendiğini ancak 43 milyar lira toplandığını söyledi. Bu yıl belirlenen hedefin 55 milyar lira olduğunu belirten Davutoğlu, yılın ilk 4 ayında 54 milyar lira ile hedefin tutturulduğunu vurguladı. Son bir ayda ise çok yüksek miktarda sürücülere ceza kesildiği belirtilirken Davutoğlu, 110 km limit yazan tabelanın arkasına 50 km limitli tabela konulduğunu ve bu sürücülere ceza yazıldığını söyledi.

SULH CEZA FORMÜLÜ

Vatandaşlardan gelen bu şikayetler üzerine sorunu çözmek için kesilen haksız cezaların iptal edilmesi gündeme geldi ancak toplu bir iptal söz konusu olamayacağı için ve bu konu itiraza tabi olduğu için sulh ceza mahkemeleri formülü devreye alındı. Buna göre, kendisine kesilen cezanın haksız olduğunu düşünen bir vatandaş, sulh ceza hakimliğine dilekçe ile başvurarak cezanın iptalini isteyebilecek. Mahkeme inceleme sonucunda, sürücünün haklı olduğuna karar verirse cezanın iptali yönünde karar verecek. Hakimlikler son dönemdeki uygulamalara ilişkin genel olarak iptal yönünde karar veriyor.

2025’TE UYGULANAN RADAR CEZALARI

Hız sınırını yüzde 10-30 arası aşanlara 2.167 TL, hız sınırını yüzde 30’dan fazla aşanlara 4.512 TL, hız sınırını yüzde 30’dan fazla aşanlara 9.267 TL para cezası uygulanıyor. Tekrar eden hız ihlali durumlarında ise ceza puanları birikir ve 100 ceza puanına ulaşan sürücülerin ehliyetine geçici süreyle el konulabilir. Radar cezasına itiraz için; ceza tebliğ edildikten sonra 15 gün içerisinde itiraz başvurusu yapılması gerekiyor. Bu sürenin geçmesi durumunda itiraz hakkı düşüyor. İtiraz için ikamet edilen yerdeki Sulh Ceza Hakimliği’ne dilekçe ile başvuru yapılıyor. Cihazın hatalı ölçüm yaptığına dair itirazın yanı sıra; radar cezasına ait fotoğrafların ve diğer resmi belgelerin tamamını talep ederek kanıt niteliğinde kullanmak mümkün.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı, 30 Mayıs - 11 Haziran tarihleri arasında 13 gün boyunca, “Yolun sonu bayram olsun” diyerek trafik güvenliğini üst seviyeye çıkarma amaçlı bir proje başlattı. Türkiye’nin dört bir yanında hem şehirlerarası yollarda hem de şehir içinde, 68 bin 829 polis ve jandarma personeli ile trafik denetimleri başlatıldı. Alkol kontrolünün yanı sıra bin 485 mobil radar ile gece-gündüz hız kontrolleri yapıldı. Drone ve helikopterlerle, 6 bin 339 saat havadan denetim sağlandı. Şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerde 3 bin gizli yolcu ile denetimler gerçekleştirildi. 5 günlük Kurban Bayramı tatilinde 500 bin 704 aracın yüz yüze denetimi yapıldı. 2 bin 688'i otoyollarda, 12 bin 465'i de diğer yollarda olmak üzere günde ortalama 15 bin 153 araca hız nedeniyle cezai işlem uygulandı.yüksek hızdan düşük hıza düşme noktasında bir çalışma yapıyorlar bakacağız yani.