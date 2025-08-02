Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, hem memleketi Kahramanmaraş’ta hem de Türkiye genelinde sporculara ilham verdi.

Yusuf Dikeç’in bu tarihi başarısı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Yaz Spor Okulları kapsamında Kahramanmaraş’ta atıcılık branşına olan ilgiyi rekor seviyeye taşıdı. Kentte 2024 yılında 162 olan atıcılık sporcu sayısı, 2025 itibarıyla 594’e yükseldi.

Sporcu Sayısında Patlama Yaşandı

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, atıcılıkta yaşanan bu yükselişi şu sözlerle değerlendirdi:

“2024 yılında 162 olan sporcu sayımız 2025’te 594’e ulaştı. Bu artışta Yusuf Dikeç’in rolü büyük. Gençlerimiz onu örnek alıyor.”

Yaz Spor Okulları kapsamında şehir genelinde 11 ilçede 137 antrenörle toplam 23 bin 646 çocuğa spor eğitimi verildiğini belirten Özdemir, en çok ilgi gören branşlar arasında güreş, yüzme, basketbol, voleybol, futbol ve geleneksel okçulukolduğunu söyledi.

Yeni Şampiyonlar Geliyor

Milli sporcu Yusuf Dikeç’in izinden giden gençler arasında uluslararası başarılar da gelmeye başladı.

Kahramanmaraşlı milli sporcu Tunahan Tatoğlu, Mart 2025’te Hırvatistan’da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası’nda genç erkekler solo kategorisinde altın madalya kazandı. Bu başarı, Türkiye'nin havalı silahlar genç erkekler kategorisindeki ilk uluslararası altın madalyası oldu.

Bir diğer başarılı isim Muhammet Seyhun Kaya, Fransa’da düzenlenen Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak Türkiye’yi gururlandırdı.

Kahramanmaraş Atıcılıkta Merkez Olma Yolunda

İl Müdürü Özdemir, Kahramanmaraş’ın atıcılıkta Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden biri olma yolunda ilerlediğini belirterek, “Bu başarılar bize gösteriyor ki, sabır ve azimle çalışan gençlerimiz, tıpkı Yusuf Dikeç gibi dünya çapında başarılar elde edebilir” dedi.