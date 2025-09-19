Heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine geldi. Vali Şahin tarafından mozoleye çelenk bırakılmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Vali Şahin, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Vali Vasip Şahin, deftere yazdığı mesajında şunları kaydetti:

"Aziz Atatürk, Gaziler Günü vesilesiyle milletimizin şükran duygularını ifade etmek üzere huzurunuzdayız. Milletimizin istiklalini ve hürriyetini korumak için canını ortaya koyan gazilerimiz, tarihimizin onur sayfalarını dolduran kahramanlardır. Onların cesareti, milletimizin var oluş mücadelesini zafere taşımış; bugün bizlere güvenli ve bağımsız bir vatan bırakmıştır..."

Şahin mesajında ayrıca, şehitlere rahmet ve gazilere minnet dileklerini ileterek, gelecek nesillere vatanın birlik ve beraberliğini güçlü bir şekilde aktarmanın önemini vurguladı.

Gaziler Günü’nde Anıtkabir’de birlik mesajı

Her yıl 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle düzenlenen Anıtkabir ziyaretleri, gazilerin ve şehitlerin anısını yaşatmayı amaçlıyor. Bu yıl da devlet erkanı, gaziler ve vatandaşlar, Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle andı.