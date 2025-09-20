Çanakkalenin Gelibolu ilçesinde dün tarım arazisinde çıkıp, ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Gelibolu ilçesine bağlı Koruköy ile Kavakköy arasındaki tarım arazisinde, dün saat 10.45 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılarak ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın, dün akşam saatlerinde havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.