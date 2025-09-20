Çemişgezek ilçesinde Keban Baraj Gölü'nde çocuk yaşta başladığı balıkçılığı sürdüren Onur Ulaş Demir, kavurucu sıcakta günün büyük kısmını teknede geçirerek balık avlıyor. Babasıyla başladığı işi onun ölümünden sonra tek başına devam ettiren Demir, sabahın erken saatleri ile gece vakitlerinde 2 bin metrelik ağlarını göle bırakıyor. Günler süren çalışmada Demir, aynalı sazan, turna, alabalık, karabalık, şabut, pullu ve küpeli sazanları yakalıyor. Balıkları kilosu 90 liradan Elazığ ve Tunceli'deki kooperatiflere satan Demir, aylık giderlerini düştükten sonra yaklaşık 200 bin lira gelir elde ediyor.

'SUYUN ÜSTÜNE ÇIKINCA KENDİMİ ÖZGÜR HİSSEDİYORUM'

Onur Ulaş Demir, "Çocuk yaşta başladım bu mesleğe. Babamla birlikte yıllarca devam ettik. Babam vefat edince tek başıma yapmaya başladım. Tekneyi, balığı çok seviyorum. Suyun üstüne çıkınca kendimi özgür hissediyorum. Balıkçılık, gerçekten benim için çok özel ve güzel. Çok severek yaptığım bir meslek. Gün batmaya yakın, gün morluğunda tekneyle gezip, ağları suya atıyoruz. Sonra akşam teknede yatıyoruz. Sabah, gün doğmadan ağları çekip, saat 9-10 gibi balığı müteahhite teslim ediyoruz, balıkçı toptancısına. Oradan da Diyarbakır'a, Diyarbakır'dan da Irak'a kadar bu balığımız ihraç oluyor. Türkiye'de birçok restoranda da dağıtılıyor. Genellikle 2 bin metreye yakın ağ seriyoruz günlük. Ortalama 150 kilo balık çıkıyor. Kazancı bize yetiyor şu durumda. Geçen sene 95 lira giden balık şu an 90 lira. Geçen senenin fiyatını bulmadı ama umut ediyoruz. İnşallah daha iyi fiyatlara gidecek. Balığın kilosu bu ayın 15'ine kadar 60'tan gidiyordu, şimdi 90 oldu. Aylık 150-200 bin arası balıktan bir para kazanıyoruz. Kışın bu rakamlar düşüyor, yazın artıyor" dedi. (DHA)