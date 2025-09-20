Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinde, New York’ta yapılacak toplantıda Filistin Devleti’ni tanıyacağını belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Macron, şu ifadeleri kullandı:

“Gazze ve Filistin topraklarındaki durumun son derece acil olması nedeniyle, Başkan Abbas’a pazartesi günü Filistin Devleti’ni tanıma niyetimi yineledim. Bu tanıma, hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin güvenlik ve barış arzularını karşılamayı amaçlayan, bölgeye yönelik kapsamlı bir barış planının parçasıdır.”

“Filistin yönetimi reformlara kararlı”

Macron, Abbas’ın da Filistin yönetimini güçlendirmek için gerekli reformları uygulama konusunda kararlılığını vurguladığını belirterek şunları ekledi:

“Fransa, bu yolda Filistin makamlarının yanında olmaya devam edecek. Bölgenin güvenliği ve istikrarı için bu taahhütlerin yerine getirilmesini sağlayacağız.”

Uluslararası gündemde büyük yankı

Macron’un açıklaması, Filistin’in devlet olarak tanınması sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Fransa, bu adımıyla Avrupa’da Filistin’i tanıyan ülkeler arasına katılmaya hazırlanıyor.