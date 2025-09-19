Berlin polisinden yapılan açıklamaya göre, Spree Nehri’nde 2. Dünya Savaşı döneminden kalma patlamamış bomba bulundu. Tehlike ihtimaline karşılık bölgede yaşayan yaklaşık 10 bin kişi evlerinden tahliye edildi.

Bomba İmha Edilecek

Tahliyelerin ardından uzman ekipler tarafından yapılan incelemede, bombanın anlık bir patlama riski taşımadığı belirlendi. Açıklamada, patlamamış mühimmatın nehirden çıkarılarak imha edileceği ifade edildi.

Kara ve Nehir Trafiği 12 Saat Kapalı Kaldı

Yetkililer, tahliye edilen bölge halkının evlerine dönebileceğini belirtirken, bombanın bulunduğu alanın 12 saat boyunca kara ve nehir trafiğine kapatıldığı bilgisini paylaştı.