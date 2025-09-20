Ardeşen, Kalkandere, Fındıklı ve Pazar ilçelerinde sel ve heyelan nedeniyle 15 kişi mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, mahsur kalan vatandaşları güvenli bölgelere tahliye etti.

Ayder Yolu Ulaşıma Kapandı

Turizm merkezi Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolu, Çamlıhemşin Deresi’nin taşması ve toprak kayması sonucu ulaşıma kapandı. Ekipler bölgede çalışma başlatırken, ulaşım alternatif güzergâhlardan sağlanıyor.

Köprü Yıkıldı

Ardeşen ilçesi Şenyamaç köyünde sağanak sonrası debisi artan derenin taşmasıyla bir köprünün orta kısmı çöktü. Yetkililer köprü çevresinde güvenlik önlemi alarak yolu ulaşıma kapattı.

Yağışlar Devam Ediyor

Kent genelinde yağış aralıklarla devam ederken, sel ve heyelanların yol açtığı olumsuzluklar dron ve cep telefonu kameraları ile kaydedildi.