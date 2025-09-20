Çiğdem Akkaya Yener, yaklaşık 1 yıl önce kedisiyle birlikte ailesinin yanına taşınmak için Bursa’dan Sivas’a gitti. Taşınmanın ardından 5 yaşındaki Paşa’da gece bağırma ve çevreye zarar verme gibi davranış bozuklukları başladı. Bunun üzerine Yener, veteriner hekim İbrahim Özmen’e başvurdu. Yapılan muayenede Paşa’nın şehir değişikliğine bağlı stres ve depresyona girdiği tespit edildi.

Antidepresanla Sağlığına Kavuştu

Veteriner Hekim Özmen, Paşa için insanların kullandığı antidepresan ilaçları düşük dozda ve kontrollü şekilde uygulamaya başladı. Paşa tedaviye olumlu yanıt verdi ve kısa sürede normal yaşamına döndü.

“Kediler de Strese Giriyor”

Veteriner Hekim Özmen, evcil hayvanların da insanlar gibi strese girebildiğini belirterek şunları söyledi:

“Onların da kendilerine ait düzenleri var. Mama, su ve kum alışkanlıkları bozulduğunda strese girebiliyorlar. Sahiplerinin psikolojik duygu değişimleri, evdeki nüfus değişiklikleri ya da ikinci bir hayvanın eve gelmesi de kediler için stres kaynağı. Strese girdiklerinde bağırma, eşyalara zarar verme, tüy yolma ve agresif davranışlar görülebiliyor.”

Kedilerde Depresyon Şikayetleri Artıyor

Özmen, son dönemde kedilerde depresyon vakalarının arttığını vurgulayarak, “Geçmiş yıllarda nadir rastlıyorduk ancak geçtiğimiz yaz kliniğimize gelen kedilerin yüzde 15’i depresyon şikayetiyle geldi. Bu sorun tedavi edilmezse bağışıklık sistemi zayıflıyor ve ciddi hastalıklar ortaya çıkabiliyor” dedi.

“Yaşam Kalitemiz Arttı”

Kedisiyle birlikte zorlu bir süreç yaşadığını söyleyen Çiğdem Akkaya Yener ise, “Paşa geceleri sürekli bağırıyordu, ben de uyuyamıyordum. Antidepresan tedavisinden sonra hem onun hem de benim yaşam kalitem arttı” diye konuştu.