Kaza, akşam saatlerinde Elbistan- Göksun karayolunun Kötüre Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Afşin’den Göksun’a gitmekte olan İsmail Polat (49) yönetimindeki 46 VJ 207 plakalı TIR, karşı yönden gelen Abdullah Yılmaz’ın kullandığı (75) 46 D 1160 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Abdullah Yılmaz ile otomobildeki Osman Yılmaz (75) ve Ahmet Özsoy'un (60) yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince otomobilden güçlükle çıkarılan cenazeler, kaza yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

TIR şoförü İsmail Polat'ın gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)