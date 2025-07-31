Yeni Eurostat verilerine göre, Türkiye Avrupa ülkeleri arasında en uzun çalışan ülke oldu. Haftalık ortalama 43,1 saat çalışma süresiyle Türkiye, Avrupa Birliği ortalaması olan 36 saatin oldukça üstünde yer aldı.

Yunanistan, Bulgaristan ve Polonya gibi ülkeleri geride bırakan Türkiye’de özellikle tarım, inşaat ve madencilik sektörlerinde çalışma süreleri oldukça yüksek. Erkekler haftada ortalama 45 saat çalışırken, kadınların çalışma süreleri daha kısa olduğu ifade edildi.

Uzmanlar, bu durumun ekonomik yapı, çalışma kültürü ve toplumsal normlarla yakından ilgili olduğunu söylüyor. Türkiye’nin uzun çalışma saatleri verimlilik ve yaşam kalitesi açısından da önemli tartışmaları beraberinde getiriyor.

Bu sonuçlar, iş dünyası ve kamu politikaları açısından yeni düzenlemeler yapılması gerektiğine işaret ediyor.