Muay Thai branşında 3 kez Dünya, 10 kez Türkiye Şampiyonu olan milli sporcu Hayri Doğan Hozanlı, yaşamını yitirdi.

Spor camiasını yasa boğan vefat haberi, milli gururumuz Hayri Doğan Hozanlı’dan geldi. Muay Thai’de Türkiye’nin adını dünyaya duyuran, 3 kez dünya şampiyonu olarak tarihe geçen, 10 kez de Türkiye şampiyonluğu bulunan Hozanlı, bir süredir mücadele ettiği akciğer kanseri nedeniyle yaşamını kaybetti.

Sadece sporcu kimliğiyle değil, genç sporculara örnek olan duruşu ve mütevazılığıyla da tanınan Hozanlı'nın vefatı sevenlerini derin üzüntüye boğdu.

Hayri Doğan Hozanlı için cenaze töreniyle ilgili detayların ailesi tarafından ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor.